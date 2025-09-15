These Dead Palestinian Kids Missed the Memo on the U.S. Hating Political Violence
Does someone want to tell their families?
It has come to my attention that the United States is opposed to “political violence.”
Below are the names of around 1,000 Palestinian children killed in Israel’s genocide in Gaza—a genocide backed to the hilt, both politically, militarily, and diplomatically, by both main American political parties, and funded in large part by the contributions of every single American taxpayer. They were killed as part of an overt effort by Israel, with the support of the United States, to ethnically cleanse Gaza of Palestinians.
The names come from a much larger list compiled by the Washington Post in July. According to a report from Save the Children last week, “At least one Palestinian child has been killed every hour on average by Israeli forces in Gaza over nearly 23 months of war, with the number of children killed now surpassing 20,000.” Save the Children notes that 20,000 is roughly two percent of the entire population of children in Gaza. There are around 71 million children in America; if two percent of those kids were murdered, we would be talking about 1.4 million dead in less than two years.
Charlie Kirk, whose killing last week set off the latest round of national dialogue about “political violence,” was a firm supporter of the genocide and disseminated denialist propaganda about the Israeli-engineered famine currently taking place in Gaza.
Does someone want to tell the families of these children that the United States abhors political violence?
Mohammed al-Zahhar
Nour Udwan
Khaled Shabir
Yamen Qaddoura
Ahmed Abdel Qadir
Zain al-Houbi
Rakan Rabie
Taysir al-Hassi
Kenan Karim
Mariam Abu Jalala
Wateen Hamdi Duhair
Adam al-Rantisi
Ibrahim Said Salam
Ahmed Ayesh
Musab Sabeih
Sari Alyan
Mohammed al-Hasayna
Mohammed Muhaisin
Fatima al-Sawafiri
Abdel Hakin Abu al-Sharaa
Mohammed Abu Nasr
Marzouk Abu Ghosh
Zain al-Zard
Mira Sukkar
Saber al-Hasanat
Hamada al-Haj Yousef
Joud Abu Shawish
Mohammed Faraj Allah
Tala Ruqa
Yousef Abu Sahloul
Ahmed al-Rawwagh
Saber al-Farra
Duaa al-Ghandour
Ziyad Habib
Malak Abu Sahloul
Osama Abu Kweik
Nabil Nabil al-Haloul
Amr Abu al-Laban
Waad Sabah
Nazira Sahloul
Wateen Abu Jari
Yamen Muqat
Batoul Dawas
Lynn Dawas
Rufan Farwana
Nour al-Asmar
Mohammed Abu Layla
Ghaith Abu Rayya
Rajwa Abu Sharia
Khaled al-Louh
Aseel al-Louh
Misk Karim Harara
Uday al-Ghusein
Ramez Abu Amr
Mohammed al-Marnakh
Muin Huboub
Sham Abu Dahrouj
Yaman Abu Habal
Rafif al-Tabatibi
Muayad Ashour
Hanan Hakim Asfour
Munir Shabet
Salman Manun
Mariam al-Sharawi
Ahmed Owaida
Baraa Alwan
Osama Taya
Tariq Shaldan
Judy al-Irqan
Baraa Shaldan
Mariam Bhour Matar
Shahd al-Hour
Mohammed Salah
Rami Mohammed Yassin
Hanaa al-Dahshan
Habiba al-Shrafi
Mohammed al-Kabariti
Hamdi Abu Asr
Firas Kuhail
Lin Sabeih
Amir al-Shobaki
Ibrahim Mushtaha
Lana Hassouna
Sham Mohammed al-Haddad
Mohammed Abu Warda
Hisham al-Kahlout
Bakr Tafesh
Wafaa al-Zmaili
Tuleen Saad Shahada
Misk al-Nadeem
Karim Abu Thuraya
Karam Abu Thuraya
Celine Abu Awad
Manar al-Deeb
Lana al-Sakani
Abeer al-Nadi
Zain al-Farra
Amir Toutah
Massa Sarsour
Hind Ajour
Malik Abu Sheiha
Abdel Issa Karsou
Riyad Ashour
Fatima Daher
Misk Abu Dalo
Dalaa Rahman Khella
Mariam al-Sousi
Karam Allah al-Arair
Amir al-Majdalawi
Eileen Karim al-Siqli
Umama al-Shobaki
Yahya al-Basyouni
Reem Abu Seido
Izzidin Mahmoud Skeik
Hamza al-Nabih
Celine Khella
Mohammed al-Lababidi
Massa Rayan
Khattab al-Nadi
Dana Ramadan
Ahmed Mustafa
Asia al-Hato
Maram Saleh
Mohammed Ibrahim al-Najma
Heba Lubbad
Ahmed Raouf Badran
Ahmed al-Maghribi
Khaled al-Barsh
Fayez Qasim
Omar Zaher
Qusai Abu Aita
Nafith al-Firi
Habiba Khader
Amer Faraj Allah
Tasneem Saqr
Hour Abu Nada
Wateen Hamada
Lilia Assaf
Ruwaida Hassan al-Sayed
Hour Rahman Taya
Mohammed Lubbad
Massa al-Hersh
Mahmoud Nabhan
Anin Hirzallah
Adam al-Shrafi
Maha al-Daghal
Ayla Halas
Kamila al-Atout
Mohammed Salem
Adel Salem Deeb
Sharifa Said al-Nimr
Sham Salem
Amal Obeid
Fadi al-Matouq
Mayar al-Nadr
Ahmed Matar
Sham al-Shawa
Nuha Shahada
Ghazal Nabhan
Siraj Munir Barakat
Mohammed al-Ghaz
Abdullah al-Ghaz
Habiba Abu Ras
Mohammed al-Arabid
Anas al-Najjar
Teem Salman
Karam Abdel Aal
Muath Saad
Ahmed Abdel Rahman
Sham Abu Diya
Sharifa Abu Diya
Mohammed Daher
Zain Abu Lubda
Abdelhay Abdel Aziz
Rinad Shanan
Fadi Shanan
Mohammed Dmeida
Omar Muhaisin
Nufouz Iqtifan
al-Qasim Abu Ulba
Mariam Abdel Aziz
Yousef Abu Hatab
Yazan Atallah Radi
Fathi al-Arabi
Joud Abu Hamda
Suhair Madoukh
Arslan Awis
Omar Khalifa
Muna al-Jarw
Sanabel Shamlakh
Misk Dahman
Alaa Kamal Balata
Aisha Abu Manie
Suhaib Eliwa
Kenan Abu Ulba
Shorouq al-Atout
Massa Sammour
Raed Kamal al-Dawawsa
Sham al-Madhoun
Othman Saad
Jannat Abu Banat
Joud Mousa
Bashir Hamdan
Ihab Abu Kulub
Mohammed Abu Steita
Karam Muslim
Inaam Hassanein
Amir Hassanein
Hala al-Sharatha
Asali Daghmash
Karam Abu Omaira
Mohammed Marwan al-Zayegh
Mohammed Abu Halima
Rafif al-Kahlout
Rahaf al-Kahlout
Sila al-Ghafri
Amir Salma
Ahed Jundia
Amir al-Daour
Liyan Abu Hashish
Nafith al-Barawi
Nisreen Ghaben
Joud Abdel Jawad
Mohammed al-Tramsi
Massa al-Baba
Malak al-Fayoumi
Bayan Ghanim
Shahd Antiz
Khaled al-Hato
Massa al-Rifi
Anas Abu Karsh
Siraj al-Bahtini
Mariam Abu Ulba
Ibrahim al-Najjar
Malik Asaliya
Walid al-Yaziji
Sahar Ali al-Zain
Norsin Faliona
Farah Ruqa
Yara Abu Saif
Ahmed al-Shrafi
Nour Khalil
Abdullah al-Hosni
Najwa Hamdan
Mousa Eliwa
Tasneem al-Asali
Anas Ashour
Raed al-Khouli
Sila Farwana
Teem Saad
Misk Qasim
Lara al-Mubayyid
Yousef al-Ghafri
Mariam Salem
Sajid Salem
Hamza Hassanein
Mohammed Daoud
Abdel Manar al-Haddad
Malik Maghari
Abdullah Zarab
Jamal al-Maghari
Mira Fathi Radwan
Marah Bahr
Farah Bahr
Mohammed Radwan
Alma Hamdan
Wateen al-Batneiji
Mohammed al-Deiri
Abdel Salama Saad
Sanad Abu al-Omreen
Karim al-Madhoun
Salma Abu Mustafa
Sara Karim al-Farra
Wateen Saleh
Malik Awad
Nabil al-Aydi
Rakan Mousa
Qais al-Aydi
Tahani Ahmed Zarab
Izzat Saq Allah
Abdel Jawad Hosso
Maria Abu Hashim
Massa Abu Hashim
Malik Shlof
Sima al-Zahhar
Mohammed al-Luqa
Hour al-Azib
Aisha Shaheen
Eylul Abu Rahma
Siwar Abu Qashlan
Raghad Abu Khattab
Ghaith Nawfal
Nabil al-Ghalban
Zain al-Jarosha
Hassan al-Amsi
Fatima Faisal Okeila
Zina Shatat
Mustafa Saq Allah
Ahmed al-Haddad
Teem Jarour
Alyaa Sami al-Souri
Maria Kurdia
Mariam Saidam
Mervat al-Daalsa
Tuleen al-Taban
Mahmoud Abu Shawish
Ghazal Abu Lashin
Anas al-Hasanat
Misk Jouda
Yazan al-Attar
Hadeel Saidam
Liyan Hussein
Zain Muin al-Najjar
Mohammed Mohammed
Bahaa Mousa
Alma al-Qatarawi
Rayan Jamal al-Qatarawi
Mohammed Maghari
Yousef Mousa
Abdel Zeidan al-Hawajri
Fatima Nawfal
Abdel Rahim Awad
Lynn al-Bayouk
Amal al-Bayouk
Sundus Abu Baraka
Maimouna al-Sayed
Salama Abu Atiwi
Baraa al-Dahshan
Makka Abu Sharkh
Mohammed Hamada
Mohammed Ata Allah
Sila Abu Duhair
Jouri al-Jarosha
Elaf Eliwa
Joud Haidar al-Nadeem
Diaa Kashkou
Shehab Abu Eida
Mohammed Eliwa
Omar Naser Shamlakh
Ali Rahmi
Subhi al-Ajal
Joud Qasim
Ahmed Fouda
Abdel Raouf al-Farra
Firas Aziz Tamraz
Tariq Abu Amra
Karima al-Ghoul
Mohammed Maher Mohsen
Mohammed Jabr al-Safadi
Ismail Farhat
Mohammed Misbah al-Khor
Ayla al-Dremli
Omar al-Bahtini
Nour Abu Hasira
Omar Abu Jadallah
Malak Halawa
Ghaith al-Bahloul
Farah Shaaban
Reem Badawi
Abdullah Hamid Muhanna
Jihad al-Dalis
Mayan al-Astal
Mohammed Tamous
Samira Qadir al-Sumairi
Anas Mohammed Zaher
Watan Rahim al-Madhoun
Yasmin Abu Banat
Sundus Samara
Mumin Salah
Jouri al-Najjar
Ayla Abu Ras
Sara Ahel
Ghazal al-Haddad
Sham al-Sawalha
Sanad al-Zinati
Aws al-Atal
Joel al-Amash
Adam al-Dahdouh
Hamza Hamid Ashour
Salma Nassar
Mumin Salha
Subhi Hassouna
Norouz Halasa
Farah Karim Hannoun
Manal Abu al-Awf
Salma Shaaban
Massa al-Harkali
Osama Islim
Yahya al-Laban
Muath al-Aydi
Eliana Mukhaymar
Bilal Hamdan
Jannat Hamouda
Mohammed Abu Hamad
Aseed Abu Hamad
Jouri Abu Khatla
Ammar Harb
Ahmed Barhoum
Yassin Zanoun
Abdel Essam Salah
Alma Karim al-Zahrani
Eileen al-Saidi
Wateen al-Saidi
Tia Abu Jazar
Mohammed Abu Jazar
Yumna al-Rifi
Louay al-Ajrami
Mariam Ashour
Tala Abu Ghali
Saba al-Qazzaz
Yusri Musleh
Mutasim Hammad Hammad
Amir al-Masri
Elaf Hassan
Siwar Halas
Joan Amer
Mahmoud Bakhit
Abdullah al-Khor
Ahmed Dalloul
Ibrahim Shaqoura
Younis Afana
Fatima al-Sultan
Mohammed al-Qanou
Mutasim al-Jamal
Misk Nayef al-Saqqa
Rima al-Breem
Shaima al-Lahham
Salam al-Astal
Mohammed Abu Zarqa
Rayan al-Astal
Nasr Jarghoun
Mohammed Yahya al-Aqqad
Rateel Abu al-Fita
Ibrahim al-Qara
Rafif al-Faqawi
Jannat Abu Hammad
Wateen Abu Hilal
Issa Qarmout
Mariam Abed
Hamza Abu Warda
Mohammed Abu al-Rous
Fatima al-Wawi
Tasneem Qurman
Malak Abu al-Khair
Rafif al-Nabahin
Wateen Rahman al-Hour
al-Anoud al-Qrinawi
Malak Ayesh Darwish
Ahmed Nawfal
Wateen Khattab
Obeida Abu Mailaq
Zaid al-Bahbahani
Sama Darwish
Hind Jahjoh
Badr Abu Habib
Aseel Duhair
Sila Abu Amsha
Muath al-Wadia
Hour al-Madhoun
Iyad Jihad Muhaisin
Mohammed Abu Younis
Yaqeen al-Turk
Ibrahim al-Qouqa
Maria al-Shanti
Aseel al-Ashi
Sama al-Wadiya
Malak Mohammed Shreim
Fadl Abu Hasira
Jouri Shamia
Adam Abu Ajwa
Anas al-Din Skeik
Asia Hamad
Alyan Alyan al-Ashqar
George al-Souri
Omar Sharaf
Suzan al-Ashi
Raed Rajab
Tuleen Awaja
Mohammed al-Khayyat
Mahmoud al-Baba
Yassin al-Amoudi
Bisan al-Malaha
Najwa Radwan
Sham al-Qufaidi
Ayat Omar Farwana
Malak al-Namnam
Maria al-Masri
Essam Faraj
Mohammed al-Sinwar
Anisa Ali
Diaa Saleh Mousa
Basel Abu Jaser
Malak Abu Saif
Wael Assaf
Farah Abu Shabab
Fahd al-Ajez
Hour Sheikh al-Eid
Mohammed Allah al-Nadiat
Abdel Omar Shehab
Massa Nasr
Celine Adel Daher
Jumana Abu Wazna
Bilal Sobh
Uday Abu Hamada
Tuleen al-Maghari
Murad Abu Saifan
Siwar Dawas
Nour al-Derini
Saba Shalaq
Sila Salha
Amal Salha
Muath Khaled al-Zuhairi
Ahmed Dardona
Kenan Abu Shakyan
Ismail al-Amayra
Fairouz Abu Suleima
al-Baraa Abu Azzoum
Tuqa Abu Nasira
Sham Halawa
Adam al-Agha
Diaa al-Barai
Uday al-Sultan
Raed Salman al-Ay
Hour al-Mamluk
Sanad Emara
Celine al-Bahteiti
Yasmin Razzaq al-Masri
Hour Habib
Huda Abu Saif
Mohammed Shehab
Rital al-Batsh
Misk Sami al-Halabi
Qais Obaid
Malik Abu al-Kas
Hala al-Sinwar
Khaled Abu al-Omreen
Rafat Anan
Mariam Wael Dabban
Rose Mohammed al-Ghoul
Sara Mohammed Hammad
Lana Hijazi
Raseel Abu Foul
Qutaiba Abu Qleiq
Maha al-Baba
Khaled al-Baba
Lana Lulu
Elina al-Rifi
Liyan Faisal
Osama Abu Ghaben
Mohammed al-Kafarna
Tala al-Bsheiti
Salem Abu Obeid
Joud Hamdan
Jannat Eid
Alma Breis
Carmel Hamdan
Haya Salem
Alma al-Atal
Reem al-Qudra
Taj al-Balawi
Yasmin Ayesh Darwish
Adam Ghaben
Tabarak Abbas
Khaled Abu Zaher
Sara al-Shrafi
Celia Abu Zaher
Tala Dabban
Sham al-Barawi
Mustafa Qandil
Aysel Rashwan
Hussein Karim al-Aqqad
Abdullah Hakim al-Qudra
Ahmed Bakr
Mahmoud Hammad
Alma Abu Alwan
Mohammed al-Issawi
Khader Qasim
Kayla al-Balbisi
Mahmoud Miqdad
Asia Breis
Shaghaf Abu al-Hawa
Ahmed Majid Issa
Ayman Abu Lubda
Muhyi Muin Ayyash
Arkan al-Aqqad
Ibrahim Azzam
Mohammed Baroud
Hani al-Afifi
Malak al-Hersh
Yumna Rajab
Adam al-Astal
Malak Abu Eida
Zain Kuhail
Walid Abu Obeid
Mohammed Abu Ghaza
Maram Hassanein
Ayla Nasman
Eileen Nasman
Zakariya Mustafa Ghanim
al-Walid Rahim Jahjoh
Hana Jouda
Mutasim Rahman Muhaisin
Latifa Halas
Yousef al-Katnani
Kamal al-Sarhi
Salma Freij
Sila al-Taweel
Hamza al-Daya
Jamila Awad
Malik al-Madhoun
Karim Darwish
al-Muntasir Bakr al-Batneiji
Fayez Atay
Amal Azzoum
Massa Abu Ouda
Jamal al-Sayed
Asir Abu al-Qumsan
Aysel Abu al-Qumsan
Taj al-Hasanat
Taleen al-Kafarna
Rashed al-Katnani
Zakariya al-Fara
Tahani al-Bardawil
Abdullah Radi
Amr Abu Muslim
Atwan Arjilat
Ahmed Abu Daqqa
Asir al-Qahwaji
Abdullah al-Breem
Hamza Abu Mustafa
Kanari Aqel
Habiba al-Jadi
Atef Darwish
Suad Rummana
Sara Abu Jazar
Malik Abu Mughaisib
Sanaa Abu Mughaisib
Ghani Qandil
Mohammed Abu Eida
Misk Mazen al-Ghazali
Mariam al-Awadi
Tamim Qdeih
Arwa Abu Mousa
Rafat Abed
Deema Mohammed Salha
Massa Yassin
Elaf Abu Zina
Hajar Abu Qaynas
Osama Abu Nada
Sara ASabeihi
Wateen Jaber
Alaa Rubi
Khaled al-Yaziji
Salim al-Zinati
Hanan al-Ashqar
Mohammed Darwish
Mohammed Shaheen
Ibrahim Shaheen
Ghazal Hamad
Zain Abu Daher
Hour al-Harthani
Saraa Abu Hassanein
Naya Abu Radwan
Lana al-Jamal
Dana Fayyad
Jad al-Bayouk
Hamza Hassouna
Khalil Juha
Mohammed Nawfal
Yazan Shaafout
Wateen Naim
Abdullah Hassan
Mahmoud al-Zabout
Wateen Abu Hlayel
Ibrahim Ghabain
Tala Abu Lughd
Mohammed Mohammed Qazaer
Celine Mohammed Qazaer
Saba Shahada
Yaqout Abu Mustafa
Joud Hassanein
Yaman al-Farra
Wesam Abu Anza
Naim Abu Anza
Issa Abu Taha
Majd Hamad
Misk Abu Jazar
Taqwa al-Farra
Salwa al-Farra
Ali al-Aswad
Tamim al-Edeini
Revan Muharib
Mahmoud Shanan
Celine Abu al-Kas
Hamza Abu Jabr
Mohammed Abu Shouqa
Rakan al-Khudari
Sila al-Amour
Mohammed Fakhri al-Safadi
Mohammed al-Masri
Noura Abdel Hadi
Amal Ammar
Ibrahim al-Shaer
Muhannad Azzam
Hour Fawaz Udwan
Lynn Abu Khattab
Dalal Ouda
Mutaz Ghaben
Joud al-Hassi
Mohammed al-Attar
Yazan Shalha
Salma Abu Jari
Mahdi Abdel Aal
Sama Muqat
Ajwan Saad
Amir Latif Shakhsa
Yousef al-Ghaliz
Aseed Essam al-Maghribi
Qamar Hassan
Iyas Hussein
Baraa Omar Shehab
Sham al-Banna
Tamer Mohsen
Mahmoud al-Najjar
Mustafa Kuhail
Habiba al-Masri
Talaat Shamlakh
Bilal Jnena
Sham Abu Nasr
Sharif al-Hindi
Sila Salem
Karam Nawfal
Yousef al-Hezqi
Salma al-Sheikh Ali
Ayla Shheibir
Hamouda Ali Alloush
Mohammed al-Khudari
Mamdouh Abu Kmeil
Suad al-Arair
Iman al-Kahlout
Jamila Owaida
Maysara Abu al-Awf
Mahmoud Zaqqut
Hossam al-Khalidi
Samir al-Orouqi
Jamal al-Aqili
Nisreen al-Najjar
Mohammed Mohammed al-Mabhouh
Nevin Saadiya
Zain Juha
Massa al-Dahshan
Nour Lubbad
Revan al-Zayan
Iyad al-Mansi
Numan Rayan
Ahmed al-Hassi
Ahmed al-Hindi
Mohammed al-Mubayyid
Mila al-Sultan
Mai al-Dalo
Amr al-Najjar
Ahmed Irhim
Lia al-Nadi
Sanad Abu al-Shaar
Mila Naser
Fatima Krera
Sabah Ghabain
Abdel Omar Hathut
Misk al-Qanousi
Rimi al-Mabhouh
Massa al-Sharafa
Asaad al-Fayoumi
Imad al-Siqli
Mariam al-Sawafiri
Ali al-Bayoumi
Mohammed al-Sawafiri
Abdullah al-Najjar
Ivana Irhim
Ahmed al-Orouqi
Mohammed Abu al-Aish
Lama Duhair
Mahmoud Abu al-Aish
Laith Darwish
Alaa al-Maghribi
Hamdi Abdel Rahman
Ansam al-Louh
Ghaith Nassar
Mariam al-Hanafi
Nour Naser
Nour Morsi
Ghassan Salman
Talal Hamouda
Misk al-Maghribi
Nima Habib
Eileen Abu Mustafa
Maria Habib
Zina Lubbad
Hazim al-Ghula
Samir Tamraz
Nawal Ghaben
Adnan Kullab
Wesam Wishah
Kenan Kanaan al-Dabour
Ghada Jarbou
Rima Halawa
Mohammed Abu Lubda
Sama Qadir al-Helou
Adam Hana
Ghani al-Sheikh Ali
Daoud Shamali
Aya al-Harazin
Karim Abu Jleila
Idris al-Dabbari
Habiba Abu Jari
Mai Qita
Othman Naser al-Aqqad
Ghazal Hijazi
Mohammed Abu Anza
Omar Yassin
Sabreen Yousef al-Sheikh
Jinan al-Ghurra
Rahaf Safi
Ahmed Safi
Malik al-Qan
Arifa Abu Layla
Maram Abu Ghula
Jouri Sammour
Hani al-Madhoun
Hamed Abu Oweimer
Asmaa Matar
Yasser al-Dalo
Mohammed Jouda
Rizq al-Shambari
Mustafa al-Jalb
Wurud Sobh
Eileen al-Assar
Ahmed Ali
Mohammed Matar
Zain Yousef Shalayel
Ibrahim Shalayel
Abdel Fattah Rabie
al-Amira Ahmed Zarab
Yaqeen al-Tilawi
Mervat al-Lulu
Iman al-Satri
Ahmed
Obeida al-Louh
Zaher Abu Oweili
Ahmed Abu Shamlakh
Malak Fayez al-Shalfouh
Malak Barash
Maria Rayan
Mohammed Shaaban
Banan al-Saloul
Rakan Abu al-Khair
Tia Nabil al-Majayda
Malak Ouda
Hour Abu Daqqa
Massa al-Khatib
Hour al-Khatib
Mohammed Abu Shamala
Tariq Kuhail
Amal Alyan
Ahlam Siyam
Mohammed al-Nahhal
Muath Miqdad
Dima Hamouda
Bisan Qandil
Mahmoud Siyam
Amr Abu Hayya
Mohammed
Tuleen Assaf
Karim Ayyad
Sila al-Najjar
Yahya Abu Safi
Sham Mohammed al-Sinwar
Walid Badr
Sally Sadiq
Hour Saleh
Hassan al-Shiyah
Amina Hamada
Ruya Salama
Hanan Kallousa
Suleiman Abdel Ghafour
Mohammed Mushtaha
Ayla Musleh
Abdullah Shamlakh
Mahmoud al-Jabali
Lama Sahweil
Sila Breis
Huda Abu al-Naja
Amir Mubarak
Qamar Abu Haniya
Sama Obeid
Abdel Abu al-Kas
Osama Abu Rabie
Lana Ahmed
Yaman Hussein
Yousef al-Kurdi
Jawad Abu Jari
Mohammed al-Araishi
Abdullah al-Araishi
Yazid al-Ghannam
Yasmin Abu Rikab
Yamen Mansour
Adam Assaf
Massa al-Barai
Tuleen Khattab
Nasr al-Jad
Nada Abd
Dayf Abu Taha
Mohammed Abdel Rahman
Sabreen Iyad Harara
Ilana Abu Riyash
Mohammed Ismail Ashour
Omar Abu Hatab
Hayah Mansour
Selina al-Rais
Saba Halas
Farah Azzam
Osama Hassouna
Khaled al-Ashram
Nisreen Jundia
Obeida Nassar
Jouri al-Daghal
Bashir al-Qassas
Mohammed Afana
Mutasim Juha
Rital Juha
Raja al-Kabariti
Osama al-Shami
Reda Hirz
Noura Faraj Ajour
Kenan Ishteiwi
Heba Ali Orouk
Nayef al-Sayes
Huda Hassan
Abdullah Awad
Abdel
Kamal al-Haddad
Amir Abu Ras
al-Baraa Abu Dalo
Mohammed Abu al-Aoun
Joud ISabeih
Nour Ali al-Ghazali
Mohammed Shahada
Adam Abu Kmeil
Jana Juha
Sandy Samad al-Qattaa
Lynn al-Bardawil
Istabraq Matar
Hamed Mushtaha
Amal al-Saidi
Ghazal al-Dremli
Nadira Farwana
Younis Salman
Hazim Ouda
Salma al-Aswad
Yahya Muqat
Sara al-Haddad
Muna al-Sousi
Hana al-Bayid
Tala Abu Dalo
Hala Abu Asr
Massa Abu Warda
Bakr Khella
Rest in peace, all of them.